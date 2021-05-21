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وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة

أخبار العالم العربي

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة
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أفاد مراسل RT بأن الوفد الأمني المصري الذي تم إرساله للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وصل إلى غزة للقاء قادة "حماس".

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السيسي يأمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار
السيسي يأمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر مساء يوم الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الوفدين سيتابعان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال التلفزيون المصري الرسمي إن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت الفلسطيني المحلي.

وأكد السيسي ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن.

المصدر: RT

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