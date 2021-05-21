"إنجازات عسكرية غير مسبوقة".. الجيش الإسرائيلي يلخص العملية العسكرية في غزة

أصدر الجيش الاسرائيلي اليوم الجمعة، بيانا تحت عنوان "جيش الدفاع يلخص إنجازات عملية حارس الأسوار" أورد فيه تقييمه للأضرار التي لحقت بالفصائل الفلسطينية والبنى التحتية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هداي زيلبرمان في البيان إنه خلال 11 يوما من عملية "حارس الأسوار" دمرت القوات الإسرائيلية حوالي 100 كيلومتر من شبكة الأنفاق التابعة لحركة "حماس" في غزة.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه قصف ودمر أكثر من 1700 هدف فوق وتحت الأرض في إطار عملية ضرب مشروع الأنفاق لـ"حماس"، ما أدى إلى "توجيه ضربة قوية لمشروع مترو-حماس والقضاء على العشرات من القادة والنشطاء بالاضافة الى توجيه ضربة قوية لمنظومات الانتاج والتطوير وتدمير عدد كبير من راجمات الصواريخ المتعددة".

وأوضح زيلبرمان، متحدثا بعد ساعات على سريان وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، أن حوالي 200 من نشطاء "حماس"، بمن فيهم 25 قياديا رفيعو المستوى، قد تم استهدافهم وقتلهم بضربات الجيش الإسرائيلي.

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وقال البيان: لقد تمكن جيش الدفاع من توجيه ضربات لأهداف استراتيجية لحماس وتمكن من القضاء على نحو 200 ناشط إرهابي من مستوى القيادة ومنهم 8 أعضاء في الهيئة العليا لقيادة الأركان (5 من "حماس" و3 من "الجهاد الاسلامي").

وأضاف المتحدث أن القوات الإسرائيلية هدمت حوالي 340 منصة إطلاق صواريخ و70 قاذفة صواريخ متعددة، فضلا عن 35 من الأجهزة المستخدمة لإطلاق قذائف الهاون.

وحسب زيلبرمان، فإن ضربات الجيش الإسرائيلي التي نفذت من خلال سلاح الجو والمدفعية والبحرية، دمرت 10 مكاتب حكومية لـ"حماس"، و11 مبنى لقوات الأمن الداخلي التابعة لها، و5 بنوك تستخدمها "حماس".

وأضاف زيلبرمان أن إسرائيل استهدفت ودمرت "العشرات" من معسكرات التدريب والمواقع الأمامية ومركز القيادة والسيطرة و9 مبان شاهقة تضم البنية التحتية التي تستخدمها "حماس".

وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي قصف عشرات الأهداف المضادة للدبابات و7 طائرات من دون طيار واثنين من "التهديدات البحرية" غير المحددة، مضيفا أنه "تم إحباط محاولتين نفذهما نشطاء حماس لإطلاق طائرات مسيرة مجهزة بمظلة"، وأن إسرائيل "أضرت بقدرات حماس في التصنيع والتطوير من خلال الضربات المستهدفة على موظفي البحث والتطوير الرئيسيين وورش التصنيع والأسلحة ومراكز البحوث الإلكترونية".

وأكد البيان أن القبة الحديدية اعترضت معظم الصواريخ بنسبة نجاح تصل إلى 90%.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية الأخرى "قد حققوا إنجازات عسكرية غير مسبوقة في قوتها ودقتها وأهميتها الاستراتيجية" خلال عملية "حارس الأسوار".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية