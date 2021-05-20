‏سرايا القدس تقصف موقع "أميتاي" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية

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أفاد مراسل RT مساء يوم الخميس، بأن ‏سرايا القدس قصفت موقع "أميتاي" العسكري برشقة صاروخية.

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وأضاف مراسلنا أن "كتائب المقاومة الوطنية" و"كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" و"ألوية الناصر صلاح الدين" نفذت عملية مشتركة وقصفت موقع إسناد صوفا العسكري شرق رفح برشقة صاروخية.

وجددت المقاومة قصف "غلاف غزة" والمدن المحاذية بعدد كبير من الصواريخ في رشقة واحدة.

وقصفت "كتائب القسام" مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية، كما قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

وكذلك فعلت "سرايا القدس" إذ أعلنت توجيه ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة باتجاه المدن والبلدات المحتلة ردا استهداف المدنيين.

وكانت "كتائب القسام" قد عرضت مقطعا مصورا لعملية استهداف حافلة إسرائيلية شمالي القطاع بصاروخ موجه، ويظهر الفيديو انفجارا كبيرا بنهاية حافلة جنود في زيكيم.

المصدر: RT + وكالات