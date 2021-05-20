"كتائب القسام" تنشر فيديو للحظة استهداف حافلة الجنود الإسرائيلية
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عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطعا مصورا لعملية استهداف حافلة إسرائيلية لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.
وأظهر مقطع الفيديو، حافلة تتوقف إلى جانب الطريق، من ثم سمع صوت إطلاق القذيفة الصاروخية قبل أن تصيب هدفها.
#شاهد:— أخبار فلسطين (@alakhbarpal) May 20, 2021
كتائب القسام تعرض مقطعاً مصوراً لعملية استهداف حافلة للاحتلال شمال القطاع بصاروخ موجه. pic.twitter.com/ynK9c5ImSZ
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات، ونتيجة للذلك، أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص".
المصدر: أخبار فلسطين