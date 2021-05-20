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"كتائب القسام" تنشر فيديو للحظة استهداف حافلة الجنود الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

كتائب القسام تعرض مقطعا مصورا لعملية استهداف حافلة إسرائيلية شمال القطاع بصاروخ موجه
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عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطعا مصورا لعملية استهداف حافلة إسرائيلية لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

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وأظهر مقطع الفيديو، حافلة تتوقف إلى جانب الطريق، من ثم سمع صوت إطلاق القذيفة الصاروخية قبل أن تصيب هدفها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات، ونتيجة للذلك، أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص".

المصدر: أخبار فلسطين

 

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