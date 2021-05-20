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وزير الخارجية القطري: نشكر مصر والأردن على جهودهما في وقف التصعيد في القدس وغزة وندعم جميع الجهود

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية القطري: نشكر مصر والأردن على جهودهما في وقف التصعيد في القدس وغزة وندعم جميع الجهود
Reuters Naseem Zeitoon
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تدعم جميع الجهود المخلصة لوقف التصعيد في القدس وغزة، مثمنا الجهود الأردنية والمصرية بهذا الشأن.

وقال: "الوضع الخطير في الأراضي المحتلة يتطلب تحركا عاجلا لوقف اعتداءات إسرائيل، ووتيرة التهويد والاستيطان زادت لدرجة يمكن وصفها بالتطهير العرقي".

وأضاف: "استهداف المباني السكنية والمؤسسات الصحفية والإنسانية انتهاك للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي العمل الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني".

وشدد آل ثاني، على "ضرورة العمل على تحقيق تسوية شاملة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67".

المصدر: "الجزيرة" + "الشرق"

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