حمد بن جاسم لـRT: التصعيد الأخير في فلسطين سببه حكومة نتنياهو والإدانات العربية هدفها "حفظ الكراسي"

قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إن التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين سببه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح في حديثه مع RT، اليوم الاثنين، أن "المتباكين على العنف بين فلسطين وإسرائيل يجب أن يرجعوا لأسبابه، وسيكتشفون أن حكومة نتنياهو هي من تقف وراءه"، مضيفا أنه يدعو إلى "تحرك سلمي فلسطيني لمواجهة التصرفات الإسرائيلية".

وأضاف أن المواقف العربية تجاه أعمال العنف الأخيرة في فلسطين "متفاوتة بين من يدعو إلى الصلح ومن يساير الوضع الحالي"، مشيرا إلى أن "بعض الإدانات العربية هدفها امتصاص الغضب المحلي فقط وحفظ كراسي الحكام".

وتابع أن "إسرائيل تعرف أنه لا توجد هناك جدية عربية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، لافتا إلى وجود "تخاذل عربي" تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد بن جاسم أنه لا يمانع "إقامة علاقات وتفاهمات مع إسرائيل، لكن هذه التفاهمات يجب أن تبنى على أسس القرارات الدولية على الأقل".

المصدر: RT