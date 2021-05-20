 
مباشر
عاجل
واشنطن تدعو للهدنة في اليمن وتهدد بفرض عقوبات على اثنين من القيادات الحوثية

ميركل تؤكد باتصال مع عباس موقف ألمانيا الداعي لوقف التصعيد

أخبار العالم العربي

ميركل تؤكد باتصال مع عباس موقف ألمانيا الداعي لوقف التصعيد
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfu3

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، موقف ألمانيا الداعي لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق التهدئة.

إقرأ المزيد
ميركل: ألمانيا تريد تهدئة دائمة بين إسرائيل و
ميركل: ألمانيا تريد تهدئة دائمة بين إسرائيل و"حماس"

ودعت ميركل إلى تجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددة على دعم ألمانيا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

بدوره، أكد عباس ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في كل مكان، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة.

 وكانت ميركل دافعت بحديث تلفزيوني اليوم الخميس، عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة نيران صواريخ "حماس" من قطاع غزة.

وقالت المستشارة الألمانية إن بلادها تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا