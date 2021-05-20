ميركل تؤكد باتصال مع عباس موقف ألمانيا الداعي لوقف التصعيد

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، موقف ألمانيا الداعي لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق التهدئة.

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ودعت ميركل إلى تجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددة على دعم ألمانيا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

بدوره، أكد عباس ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في كل مكان، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة.

وكانت ميركل دافعت بحديث تلفزيوني اليوم الخميس، عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة نيران صواريخ "حماس" من قطاع غزة.

وقالت المستشارة الألمانية إن بلادها تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المصدر: وفا