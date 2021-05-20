مقتل فلسطينية وجرح أطفالها بتجدد الغارات الإسرائيلية صباحا على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل سيدة فلسطينية وجرح أطفالها، في تجدد الغارات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، على قطاع غزة.

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وقالت وكالة "معا" إن هدى صلاح الخزندار 32 عاما قتلت وأصيب آخرون إثر استهداف المقاتلات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة الخوالدة في خان يونس، في اليوم الحادي عشر من التصعيد.

وأشارت الوكالة إلى إصابة 9 فلسطينيين بشظايا، إثر قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الكحلوت وسط معسكر جباليا، فيما دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة الغفري بشارع الجلاء في غزة.

كما جددت الطائرات الحربية قصفها للشوارع بمدينة غزة وألحقت أضرارا كبيرة بمنطقة الصفطاوي على امتداد شارع الجلاء، فيما تعرضت منطقة بركس للقصف جنوب مدينة غزة التي شهدت استهدافا واسعا للأراضي الزراعية.

وأفادت الوكالة، بنقل 3 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الليلة الماضية عن مقتل 218 فلسطينيا وجرح 1508 آخرين منذ بدء التصعيد على غزة.

المصدر: معا