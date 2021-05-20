بعد حديث عن هدنة قصيرة فجرا.. تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة

أفاد مراسلنا بتجدد الغارات الجوية الإسرائيلية صباح اليوم على قطاع غزة، فيما كان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن "سريان هدنة فجرا بمبادرة مصرية ودعم أمريكي أوروبي، لأغراض إنسانية".

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وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عددا من القذائف شرق منطقة الدخانية باتجاه أراضي المواطنين الزراعية في بلدة خزاعة والقرارة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا في منطقة المشتل غربي مدينة غزة، وأراضي زراعية على مدخل شارع الدعوة في النصيرات وسط القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدأت فجر اليوم الخميس، مشيرة إلى أن إسرائيل ستجري تقييما للتأكد من استيفاء شروط الهدنة.

ولفت موقع "إسرائيل 24"، إلى أن مصر تقدمت بمبادرة لوقف إطلاق النار، بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف إدخال مساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تقييما لوقف إطلاق النار لكنه مستعد "لأيام أخرى" من القتال.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الخميس، أنه "خلال ساعات الليل، شنت طائرات حربية غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد "مترو الأنفاق" التابع لحماس في أرجاء قطاع غزة" كما استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية "مواقع إنتاج أسلحة وعدة مواقع إطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض".



المصدر: إسرائيل 24