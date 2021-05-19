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"كتائب القسام" تعلن استهداف قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين برشقات صاروخية

أخبار العالم العربي

Reuters SAL/yj
صواريخ كتائب القسام
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية على قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين فجر الخميس.

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المتحدث باسم نتنياهو:
المتحدث باسم نتنياهو: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أطلقتا نحو 4000 صاروخ باتجاهنا

وكانت الكتائب قصفت في وقت سابق من يوم الأربعاء كلا من نتيفوت وأوفكيم وعسقلان وسديروت وموقع ناحل عوز.

يذكر أن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين أطلقتا في المجمل نحو 4 آلاف صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات الحالية تشير إلى أن وقف إطلاق نار محتمل سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT

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