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المتحدث باسم نتنياهو: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أطلقتا نحو 4000 صاروخ باتجاهنا

أخبار العالم العربي

المتحدث باسم نتنياهو:
Reuters SAL/JCS
أوفير جنلدمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين أطلقتا نحو 4 آلاف صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وزعم جندلمان في تغريدة أن "ما يقرب من ربع هذه الصواريخ، أي قرابة الـ1000 صاروخ، سقط داخل قطاع غزة على رؤوس عائلات فلسطينية وقتل وجرح مدنيين فلسطينيين".

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT

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