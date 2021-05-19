المتحدث باسم نتنياهو: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أطلقتا نحو 4000 صاروخ باتجاهنا

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين أطلقتا نحو 4 آلاف صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وزعم جندلمان في تغريدة أن "ما يقرب من ربع هذه الصواريخ، أي قرابة الـ1000 صاروخ، سقط داخل قطاع غزة على رؤوس عائلات فلسطينية وقتل وجرح مدنيين فلسطينيين".

إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي أطلقوا حتى الآن حوالي 4000 صاروخ على مدننا.



ما يقرب من ربع منها, أي قرابة ال-1000 صاروخ, سقط داخل قطاع غزة على رؤوس عائلات فلسطينية وقتل وجرح مدنيين فلسطينيين. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 19, 2021

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT