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في ظل الحديث عن تهدئة.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث الأزمة في المنطقة مع تل أبيب والقاهرة

أخبار العالم العربي

في ظل الحديث عن تهدئة.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث الأزمة في المنطقة مع تل أبيب والقاهرة
Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات ومسؤولين في الحكومة المصرية.

وكتب سوليفان في تغريدة: "تحدثت اليوم مرة أخرى مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات والحكومة المصرية حول الأزمة المستمرة. الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية مكثفة وجهودنا ستستمر".

ويأتي هذا في وقت تتوقع حركة "حماس" أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.

وفي وقت سابق من الأربعاء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات الحالية تشير إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT

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