في ظل الحديث عن تهدئة.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث الأزمة في المنطقة مع تل أبيب والقاهرة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات ومسؤولين في الحكومة المصرية.

وكتب سوليفان في تغريدة: "تحدثت اليوم مرة أخرى مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات والحكومة المصرية حول الأزمة المستمرة. الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية مكثفة وجهودنا ستستمر".

I spoke with Israeli National Security Advisor Meir Ben-Shabbat and the Government of Egypt again today about the ongoing crisis. The United States is engaged in intensive diplomacy and our efforts will continue. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) May 19, 2021

ويأتي هذا في وقت تتوقع حركة "حماس" أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.

وفي وقت سابق من الأربعاء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات الحالية تشير إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT