فرنسا.. محاكمة صحفيين بتهمة "ابتزاز" ملك المغرب

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، بأن الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسييه سيخضعان للمحاكمة في قضية "ابتزاز" العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وأوضحت الوكالة أن الصحفيين يشتبه في أنهما طلبا ملايين اليوروهات من العائلة المغربية المالكة في عام 2015، مقابل عدم نشر كتاب "محرج" حول الملك.

وأمر قضاة التحقيق بمحاكمة الصحفيين بتهمة "الابتزاز"، لكنهم أسقطوا عنهما تهمة "الابتزاز عن طريق التهديد".

يذكر أن لوران وغارسييه صحفيان استقصائيان مشهوران في فرنسا، حيث أن لدى لوران العديد من الكتب حول مواضيع مثل الاحتيال المصرفي وأعمال النفط والسياسة في الشرق الأوسط.

أما غارسييه فقد حققت في فضيحة تمويل الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

المصدر: وكالات