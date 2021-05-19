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"سرايا القدس" تعلن استهداف نتيفوت بصاروخ "بدر 3" ورشقة صاروخية كبيرة

أخبار العالم العربي

Reuters SAL/
مقاتلو سرايا القدس
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، استهداف مدينة نتيفوت بصاروخ "بدر 3" ورشقة صاروخية كبيرة.

وأفاد مراسل RT بأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية نعمان في كريات بيالك، تزامنا مع القصف الذي أعلنت عنه "سرايا القدس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء قصف مواقع تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع للجهاد الإسلامي في دير البلح وسط قطاع غزة".

يتبع..

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