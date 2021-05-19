الجيش المصري يعلن تفاصيل مشاركته في تدريبات عسكرية ضخمة مع عدة دول عربية

أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب العسكري البحري المشترك (Phoenix Express-2021) وفي المياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط.

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ويشارك في التدريبات 13 دولة (مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا).

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية، ونظائرها من الدول.

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تساهم في تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة، وكذا عقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم في تعزيز الأمن البحري وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الاعتراضية بالبحر.

تأتي هذه التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكري لمجابهة التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط.

المصدر: الوطن