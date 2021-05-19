إسرائيل تمنع دخول شاحنة معدات طبية إلى غزة قادمة من الأردن

منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، دخول شاحنة معدات طبية قادمة من الأردن إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية.

ونقلت الإذاعة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، قولها إنه "تم إطلاق 3 قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم في أثناء دخول الشاحنات المحملة بمعدات طبية"، مشيرة إلى أنه "تم تعليق إدخال الشاحنات حتى إشعار آخر".

משרד הביטחון: 3 פצצות מרגמה נורו לעבר מעבר כרם שלום בזמן כניסת משאיות עם משלוח ציוד רפואי מירדן. כניסת המשלוח נעצרה עד להודעה חדשה@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وجه الحكومة قبل أيام لإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن "القرار يأتي على خلفية ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات إسرائيلية".

المصدر: "كان" + RT