الجيش الإسرائيلي: غاراتنا طالت أكثر من 100 كلم من أنفاق "حماس" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنه غارات جديدة على أهداف تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، منها بنى وانفاق تحت الأرض.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الضربات العسكرية الإسرائيلية طالت أكثر من 100 كلم مما وصفه بـ"أنفاق مشروع المترو" لحركة حماس، مضيفا أن البنى الاستراتيجية تحت الأرض للحركة "ذهبت في مهب الريح"، نتيجة لهذا القصف.

اهداف #حماس الاستراتيجية تحت أرضية ذهبت في مهب الريح بعد تلقيها ضربات موجعة طالت أكثر من 100 كم من انفاق مشروع #المترو.

شاهدوا تفاصيل أوضح عن #مترو_حماس التخريبي الذي أريد منه #مفاجأة فتحول إلى #نكسة#حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماس#أنفاق_الإرهابpic.twitter.com/7B59319jKs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021

كما ذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في "تويتر" أنه استهدف موقع رصد متصلا بمدخل نفق لـ"حماس" في وسط القطاع.

לפני זמן קצר, צה"ל תקף עמדת תצפית ובה פיר מנהרה של ארגון הטרור חמאס. העמדה הינה חלק מתשתית המנהרות של הארגון במרכז הרצועה pic.twitter.com/EtQCKVJgOJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 19, 2021

وقبل ذلك، أفاد الجيش بأن طائرة تابعة له قتلت ناشطا في "حماس" خلال إطلاقه صواريخ صوب إسرائيل من شرق غزة، بالاضافة إلى تدمير موقع لإطلاق الصواريخ من خانيونس.

قبل قليل أغارت طائرة عسكرية وقضت على ناشط إرهابي من حماس خلال قيامه باطلاق صواريخ نحو اسرائيل من شرق غزة بالاضافة الى موقع لاطلاق صواريخ من خانيونس #حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماسpic.twitter.com/yWFlcbu8pg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021

كما أشار الجيش إلى أن طائرة عسكرية تابعة له قتلت ثلاثة نشطاء من حركة "الجهاد الاسلامي" خلال محاولتهم إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش إن مقاتلات تابعة له قصفت اليوم مجمعا عسكريا تابعا لقسم التكنولوجيا لـ"حماس" في منطقة جباليا.

לפני זמן קצר, מטוסי קרב של צה"ל תקפו מתחם צבאי של המחלקה הטכנולוגית של ארגון הטרור חמאס בבניין במרחב ג׳באליה pic.twitter.com/YjBgi6ZUkH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 19, 2021

المصدر: RT