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الجيش الإسرائيلي: غاراتنا طالت أكثر من 100 كلم من أنفاق "حماس" في غزة

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الجيش الإسرائيلي: غاراتنا طالت أكثر من 100 كلم من أنفاق
Reuters Amir Cohen
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنه غارات جديدة على أهداف تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، منها بنى وانفاق تحت الأرض.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الضربات العسكرية الإسرائيلية طالت أكثر من 100 كلم مما وصفه بـ"أنفاق مشروع المترو" لحركة حماس، مضيفا أن البنى الاستراتيجية تحت الأرض للحركة "ذهبت في مهب الريح"، نتيجة لهذا القصف.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في "تويتر" أنه استهدف موقع رصد متصلا بمدخل نفق لـ"حماس" في وسط القطاع.

وقبل ذلك، أفاد الجيش بأن طائرة تابعة له قتلت ناشطا في "حماس" خلال إطلاقه صواريخ صوب إسرائيل من شرق غزة، بالاضافة إلى تدمير موقع لإطلاق الصواريخ من خانيونس.

كما أشار الجيش إلى أن طائرة عسكرية تابعة له قتلت ثلاثة نشطاء من حركة "الجهاد الاسلامي" خلال محاولتهم إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش إن مقاتلات تابعة له قصفت اليوم مجمعا عسكريا تابعا لقسم التكنولوجيا لـ"حماس" في منطقة جباليا.

المصدر: RT

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