الخارجية المصرية تطلب تفسيرا من سفير لبنان بالقاهرة حول تصريحات وهبة ضد دول الخليج

طالبت وزارة الخارجية المصرية من السفير اللبناني بالقاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال بلبنان من تصريحات ضد دول الخليج.

وجاء في بيان للوزارة أنها "طلبت مساء اليوم 18 مايو الجاري من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج."

يتبع..