الرئاسة الفلسطينية وحركة "حماس" ترحبان بقرار مصر تخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة

عبرت الرئاسة الفلسطينية وحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن شكرهما لمصر لتخصيصها نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي لحقه بسبب الضربات الإسرائيلية المتلاحقة.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد "عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تقديره العالي وشكره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في مبادرته الهامة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على غزة"​​​.

وأضاف عباس أن هذا الموقف "يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه، شكر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الرئيس المصري على قراره تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن قراره هذا "يعكس الالتزام القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وثمن هنية في تصريح نقلته وكالة "معا" الفلسطينية "الجهود التي تبذلها مصر من أجل كبح جماح العدوان الاسرائيلي على الأهل في غزة، وإعادة فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال كافة المساعدات واحتياجات القطاع".

وكان المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أفاد اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة الغارات الإسرائيلية تناهز 250 مليون دولار.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحفي إن "طائرات الاحتلال والمدفعية والبوارج الحربية شنت أكثر من 1615 غارة على القطاع منذ بداية العدوان، حيث تركز القصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي".

وأضاف معروف أن "عدد الغارات التي نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال الليلة الماضية فقط بلغت أكثر من 165 حيث تركز القصف غرب وشرق مدينة غزة وشمال القطاع".

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ما يقارب 250 مليون دولار، منها حوالي 180 مليون دولار الخسائر المباشرة، وكذلك خسائر غير المباشرة قدرت بقرابة 70 مليون دولار.

وبين أن أكثر من 1100 وحدة سكنية تضررت بشكل كلي أو تعرضت للهدم، فيما تعرضت أكثر من 7000 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئية جراء القصف المتواصل.

كما بلغ عدد الأبراج السكنية والمنازل التي تم هدمها بشكل كلي 156، فيما تعرض للهدم الكلي أيضا 33 مقرا إعلاميا، فضلا عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب.

كما قصف 73 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وكذلك تضررت 57 مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

وأكد أن القصف طال أيضا مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري، وكذلك قصفت شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي، وفي قطاع الطاقة جرى قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء، وشبكات اتصالات وإنترنت ومحولات ومعدات، كما عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي.

وأشار معروف أن الضربات الإسرائيلية المستمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعد "جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعا في قطاع غزة"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي قرر تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار "كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار" في أعقاب الضربات الإسرائيلية على القطاع.

المصدر: وكالات