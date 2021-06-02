"رويترز": المغرب يستدعي سفيرته لدى إسبانيا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أن المغرب استدعى، اليوم الثلاثاء، سفيرته لدى إسبانيا "من أجل التشاور"، في ظل توتر العلاقات بين المملكة ومدريد.

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وكانت وزارة الخارجية الإسبانية استدعت في وقت سابق من اليوم سفيرة المملكة في مدريد كريمة بنيعيش.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس للصحفيين: "لقد استدعيت السفيرة المغربية هنا للتعبير عن استيائنا ورفضنا للتدفق الجماعي للمهاجرين المغاربة إلى سبتة، وذكّرت بأن مراقبة الحدود يجب أن تكون مسؤولية مشتركة للمغرب وإسبانيا".

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت الاثنين عن دخول نحو 5 آلاف من المواطنين المغاربة، بمن فيهم عائلات مع أطفال، بصورة غير شرعية لمدينة سبتة الإسبانية المتاخمة للمغرب.

واتهمت السلطات الإسبانية المغرب بالتقاعس عن حماية الحدود، وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في الفترة الأخيرة بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو المناهضة للمغرب والداعية لاستقلال الصحراء، ابراهيم غالي، الذي يتلقى العلاج في إسبانيا.

المصدر: وكالات