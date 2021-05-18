برلين: ميركل والملك عبدالله يتفقان على دعم الجهود لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أجرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، محادثات حول التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث اتفقا على ضرورة دعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار.

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وقال مكتب المستشارة الألمانية إن الزعيمين تحدثا عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف في المنقطة و"اتفقا على ضرورة دعم مبادرات وقف سريع لإطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية".

كما أجرى العاهل الأردني، الثلاثاء، محادثات افتراضية مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث أكد ضرورة "حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس وإنهاء العدوان على غزة".

وسبق أن تحدثت ميركل، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أعربت، حسب برلين، "عن تضامن الحكومة الألمانية مع إسرائيل مؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها".

المصدر: وكالات