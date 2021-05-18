العاهل الأردني يجري محادثات مع رئيسي مصر وفرنسا ويؤكد ضرورة "وقف اعتداءات إسرائيل"

أجرى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، محادثات مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن الملك عبد الله أجرى محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع كل من السيسي وماكرون حيث أكد "ضرورة حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس وإنهاء العدوان على غزة".

وشدد العاهل الأردني، حسب البيان، على أنه "لا بد من وضع حد للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة التي قادت إلى التصعيد وتفاقم الأوضاع".

وأشار إلى "مواصلة المملكة توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين"، كما أكد أن الأردن سيستمر في "جهوده وتنسيقه مع مصر وفرنسا والأشقاء والأصدقاء لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية والدفع بعملية السلام إلى الأمام".

المصدر: RT