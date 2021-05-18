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تونس.. وفاة 57 شخصا إثر غرق مركبهم

أخبار العالم العربي

تونس.. وفاة 57 شخصا إثر غرق مركبهم
Reuters
أرشيف
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تحطم مركب كان عل متنه 90 مهاجرا غير نظامي، أمس الاثنين، وغرق في مياه البحر قبالة السواحل التونسية، بين جرجيس وصفاقس، ما أدى الى وفاة 57 شخصا ونجاة 33 آخرين.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن المشرفين على منصة البترول البحرية "ميسكار" المنتصبة بخليج قابس تمكنوا في اللحظات الأخيرة، من إنقاذ 33 شخصا من جنسيات مختلفة ولم يسعفهم الحظ لإنقاذ البقية، حيث لقوا حتفهم على السواحل التونسية.

وأكد ذات المصدر على أن المشرفين بالمنصة قاموا بتقديم الإسعافات الأولية للناجين، من رعاية صحية وأكل وملابس، ولكن يحتاجون إلى تدخل سريع من سلطة الإشراف بولاية مدنين قصد تسهيل تحويلهم من المنصة إلى اليابسة بسواحل جرجيس.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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