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الكاظمي: علاقة العراق بالناتو يجب أن تنحصر في المجالات غير القتالية

أخبار العالم العربي

الكاظمي: علاقة العراق بالناتو يجب أن تنحصر في المجالات غير القتالية
رئيس الحكومة العراقية ووفد بعثة الناتو
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، سعي بغداد لتعزيز العلاقات مع حلف الناتو والارتقاء بها، ولكن في المجالات غير القتالية.

وذكر بيان حكومي أن "الكاظمي استقبل مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جون مانزا والوفد المرافق له، وبحثا التعاون الثنائي بين بغداد والحلف، والدور الذي تقوم به بعثة الحلف من خلال دعم العراق في حربه ضد الإرهاب".

وأضاف: "كما بحثا رفع مستوى قدرات العراق العسكرية ضمن أطر التدريب والمشورة وتطوير البنى المؤسساتية وغيرها".

وينقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "الحكومة العراقية تسعى لتعزيز العلاقات مع الناتو، وأهمية أن ترتقي إلى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية، وفق متطلبات الحكومة واحترام سيادة البلد".

 

المصدر: RT

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