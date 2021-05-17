ارتفاع حصيلة ضحايا غارات إسرائيل على قطاع غزة إلى 212 قتيلا بينهم 61 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 212 قتيلا منذ بدء التصعيد الأخير الذي يعتبر الأكبر منذ 2014.

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وأفادت الوزارة بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة 212 شخصا منهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا.

وأضافت أن الضربات الإسرائيلية أدى إلى إصابة أكثر من 1400 شخص في قطاع غزة بينهم 400 طفل و270 سيدة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 50 آخرين.

المصدر: RT