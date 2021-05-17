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بلينكن والصفدي يتفقان على ضرورة العمل لبسط هدوء مستمر في إسرائيل وغزة

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بلينكن والصفدي يتفقان على ضرورة العمل لبسط هدوء مستمر في إسرائيل وغزة
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي.
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ذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، أجريا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا حيث اتفقا على ضرورة العمل لإحلال هدوء مستمر في إسرائيل وغزة.

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وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بأن بلينكن والصفدي "أعربا عن قلقهما المشترك من أعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اتفقا على الضرورة الملحة للعمل على بسط هدوء مستدام" في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، حسب البيان، أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون بقدر متساو الحياة في أمن وسلامة".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن بلينكن شكر الصفدي "على جهود الأردن الدؤوبة دعما للسلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا "على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن".

المصدر: RT

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