محاولة احراق شرطي سير في لبنان

تعرض شرطي سير في مدينة صيدا، جنوب لبنان، اليوم الإثنين، لمحاولة إحراق من قبل أحد المواطنين، وقد أوقفت القوى الأمنية المعتدي وفتحت تحقيقا في الحادث.

وبحسب المعلومات، أسعف شرطي السير ن. ع (مواليد 1980) من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي، بعد إصابته بيده اليمنى نتيجة تعرضه للإيذاء ولحروق نتيجة سكب مادة البنزين عليه من قبل أحد المواطنين في مدينة صيدا، ونقل على الأثر إلى مركز طبي في المدينة للمعالجة.

شرطي سير حاول حجز دراجة نارية مخالفة تحمل كمية من مادة البنزين في مدينة صيدا، فأقدم سائق الدراجة على رمي الشرطي بمادة البنزين محاولاً احراقه وقد اوقفت القوى الامنية المعتدي وفتحت تحقيقاً بالحادث (الجديد) pic.twitter.com/ufK0itFigD — موقع بنت جبيل (@bintjbeilnews) May 17, 2021

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام