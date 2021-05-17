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محاولة احراق شرطي سير في لبنان

أخبار العالم العربي

محاولة احراق شرطي سير في لبنان
Reuters الصورة من الوكالة الوطنية للإعلام
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تعرض شرطي سير في مدينة صيدا، جنوب لبنان، اليوم الإثنين، لمحاولة إحراق من قبل أحد المواطنين، وقد أوقفت القوى الأمنية المعتدي وفتحت تحقيقا في الحادث.

وبحسب المعلومات، أسعف شرطي السير ن. ع (مواليد 1980) من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي، بعد إصابته بيده اليمنى نتيجة تعرضه للإيذاء ولحروق نتيجة سكب مادة البنزين عليه من قبل أحد المواطنين في مدينة صيدا، ونقل على الأثر إلى مركز طبي في المدينة للمعالجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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