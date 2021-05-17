الرئيسان السوري والأبخازي يبحثان التعاون المشترك بين البلدين خاصة الاقتصادي

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الأبخازي أصلان بجانيا مجالات التعاون المشترك، وتمتين العلاقات بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي.

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وذكرت الرئاسة السورية أن الرئيسين عقدا اليوم جلستي محادثات موسعة، وثنائية "جرى خلالهما التباحث في مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره، والعمل المشترك من أجل الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي وتبادل البعثات العلمية والدراسية".

وأضافت أن المحادثات أكدت على أن العلاقات الثنائية مبنية على أساس متين من المقومات، والعناصر المشتركة التي تجمع البلدين "من حيث تمسكهما بقرارهما المستقل، ومقاومتهما للهيمنة الاستعمارية رغم تعرضهما للحصار والحروب، والإرهاب العسكري والاقتصادي والسياسي، ومن حيث التنوع في النسيج الاجتماعي، والروابط المشتركة بين الشعبين الصديقين".

وأشارت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المباحثات تناولت أيضا "عددا من المواضيع ذات الشأن السياسي والوضع في سوريا وأبخازيا، والضغوط التي يتعرض لها البلدان، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتعدياتها المستمرة على حقوق الفلسطينيين".

وقالت إن المباحثات تطرقت أيضا إلى "الوضع في أوكرانيا وجمهورية القرم الروسية ومحاولات التصعيد الغربية ضد روسيا الاتحادية في هذين الملفين".

يذكر أن الرئيس الأبخازي وصل مساء أمس إلى مطار دمشق، وكان في استقباله وفد ترأسه وزير النقل السوري زهير خزيم.

المصدر: RT