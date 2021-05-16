ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 188 قتيلا بينهم 55 طفلا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 188 شخصا.

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وأوضحت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" أسفر حتى الآن عن مقتل 188 شخصا، بينلآهم 55 طفلا و33 سيدة، إضافة إلى إصابة 1230 آخرين بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن أعداد القتلى والجرحى لا تزال مرشحة للزيادة.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل تنفيذ أعمال البحث عن الضحايا والمصابين والناجين تحت الركام بمدينة غزة.

وفي إحصائية منفصلة نشرتها لاحقا أفادت وزارة الصحة في القطاع بارتفاع ضحايا الضربات الإسرائيلية على شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس إلى 42 قتيلا من بينهم 16 سيدة و10 أطفال بالإضافة إلى 50 مصابا بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وسط سقوط ضحايا متعددين بين المدنيين، بينما قتل عشرات الفلسطينيين باشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 50 آخرين.

المصدر: RT