كتائب القسام تعلن إطلاق رشقات صاروخية كبيرة لمناطق وقواعد عدة "ردا على المجزرة البشعة".. بالفيديو

أعلنت "كتائب القسام" إطلاق رشقات صاروخية كبيرة لمناطق أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت، وقاعدة "رعيم" وقاعدة التنصت "8200".

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي "ردا على المجزرة البشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين في مدينة غزة، والاعتداء على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم".

هذا وأفادت مراسلتنا بإصابة مركبة ومنشأة جراء القصف الصاروخي من غزة على عسقلان، حيث توسعت الحرائق في المدينة بعد سقوط وابل من صواريخ "القسام"

ولفتت مراسلتنا إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع.

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن إطلاقها رشقات جديدة من الصواريخ على مستوطنتي نتيفوت وياد مردخاي وقاعدتي حتسور الجوية و تسيلم البرية في جنوب إسرائيل.

وذكر الجناح العسكري لحركة "حماس" على قناته في تطبيق "تليغرام" اليوم الأحد أن هذه الهجمات الجديدة تأتي "ردا على استهداف العدو للمدنيين الآمنين".

أكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط صاروخين على نتيفوت، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أحد الصاروخين انفجر أمام محل تجاري في المستوطنة، مشيرة إلى إطلاق صفارات الإنذار في نتيفوت ومستوطنات وبلدات أخرى في غلاف غزة، بالإضافة إلى مدينتي عسقلان وأسدود بسبب إطلاق رشقات جديدة من الصواريخ من غزة.

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل