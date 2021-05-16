الجيش الإسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ على أراضينا

أكد الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية تتعرض حاليا لهجمات صاروخية غير مسبوقة من حيث وتيرتها من قطاع غزة، حسب وكالة "فرانس برس".

ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن حركة "حماس" أطلقت منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول غزة 2900 صاروخ على أراضي إسرائيل سقطت 450 منها داخل حدود القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض في الليل الماضي رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب.

Why we fight:



Hamas fired up till now 2900 rockets at Israelis, in order to kill thousands of them. 450 rockets fell inside the Gaza Strip, killing Palestinian civilians.



This barrage fired by Hamas at Tel Aviv was intercepted last night. pic.twitter.com/ZKZgZ8EUzl — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 16, 2021

المصدر: أ ف ب + RT