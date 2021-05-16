 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ على أراضينا

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ على أراضينا
Reuters Amir Cohen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qepu

أكد الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية تتعرض حاليا لهجمات صاروخية غير مسبوقة من حيث وتيرتها من قطاع غزة، حسب وكالة "فرانس برس".

ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن حركة "حماس" أطلقت منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول غزة 2900 صاروخ على أراضي إسرائيل سقطت 450 منها داخل حدود القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض في الليل الماضي رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب.

المصدر: أ ف ب + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا