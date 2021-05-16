"الكابينت" الإسرائيلي يبحث الخطوات القادمة ضمن العملية في غزة

يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت"، اليوم الأحد، اجتماعا جديدا لبحث العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن اجتماع الكابينت قد انطلق لمناقشة الخطوات القادمة ضمن إطار العملية التي أطلق عليها اسم "حارس الأسوار".

وأفادت بعض وسائل الإعلام العبرية بأن بعض الوزراء في الكابينت سيحثون خلال الاجتماع على وقف العملية على وجه السرعة.

وسبق أن أعلن مسؤولون إسرائيليون كبار، منهم وزير الدفاع، بيني غانتس، في الأيام الأخيرة أن الدولة العبرية لا تنوي تعليق عمليتها العسكرية في قطاع غزة حاليا وقررت رفض أي مبادرات بشأن وقف إطلاق النار.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل