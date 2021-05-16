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ناشطون أردنيون يدعون للاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في عمان

أخبار العالم العربي

ناشطون أردنيون يدعون للاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في عمان
Reuters
وقفة احتجاجية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في عمان 15-5 مايو
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انطلقت دعوات من ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، للاعتصام، اليوم الأحد، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

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مظاهرة حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان
مظاهرة حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان

وسيجري التجمع أمام مسجد الكالوتي بالعاصمة عمان بالقرب من السفارة الإسرائيلية، الساعة السادسة مساءا بالتوقيت المحلي للأردن.

وجاءت دعوات الناشطين في المملكة، بهدف إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وإسقاط اتفاقية وادي عربة.

ناشطون أردنيون يدعون للاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في عمان
RT

وجرى أمس السبت اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان لليوم السابع على التوالي، رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة.

المصدر: RT

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