الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بـ"ضمان أمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة" خلال العمليات في غزة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها اتصلت بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية لضمان واعتبار أمن الصحفيين خلال العمليات في قطاع غزة مسؤولية أساسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في تغريدة نشرتها اليوم السبت عبر "تويتر" عقب تدمير إسرائيل برج الجلاء في قطاع غزة: "تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين للتأكيد أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية".

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility. — Jen Psaki (@PressSec) May 15, 2021

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ودمرت القوات الإسرائيلية السبت بغارة جوية برج الجلاء في قطاع غزة، وهو مبنى شاهق الارتفاع مؤلف من 11 طابقا كان يضم مكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، بما في ذلك لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وقناة "الجزيرة" القطرية، إضافة إلى شقق سكنية ومكاتب محامين.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 139 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 39 طفلا، إضافة إلى نحو 1000 جريح، فيما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.

المصدر: RT