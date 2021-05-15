الكويت تنفي إدراج عدد من مواطنيها ومؤسساتها على قائمة العقوبات الأمريكية

نفت وزارة الخارجية الكويتية صحة المزاعم عن إدراج عدد من مواطنيها ومؤسساتها على قائمة مخالفي العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم السبت، أنها "تنفي نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله من رسالة مزعومة ‏موجهة إلى معالي وزير الخارجية من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق، ‏تضمنت إدراج عدد من المواطنين والمؤسسات الكويتية ضمن قائمة مخالفي العقوبات المطبقة على ايران".

ودعت الوزارة الجميع إلى "التحلي بروح المسؤولية والدقة قبل نشر أي معلومة"، مشددة على أنها تحتفظ بـ"حقها القانوني ضد كل من ينشر أو يروج أي أمر من شأنه المساس بسمعة الكويت أو أمنها الوطني".

المصدر: RT