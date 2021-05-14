ملك الأردن يحذر من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل ينهي الاحتلال

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الجمعة، من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون "حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وقال خلال مشاركته في أعمال قمة "نداء كرايست تشيرش" للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت: "إن ما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين من عنف، يهدد الاستقرار والأمن، ويغذي التطرف ويعزز خطاب الكراهية".

وكان العاهل الأردني شدد في الأسبوع المنصرم على ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في ⁧القدس⁩.

كما أكد على أهمية "مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة" لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية.

المصدر: "بترا" + RT