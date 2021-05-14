نقابة أطباء مصر: قوافل دعم للشعب الفلسطيني وفتح باب التطوع لعلاج المصابين

أكدت نقابة الأطباء المصرية دعمها للشعب الفلسطيني، ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفتها النقابة "بالإجرامية الغاشمة" على سكان غزة، داعية المجتمع الدولي للتصدي لهذه الهجمات.

وقالت النقابة، في بيان صحفي: "تتابع نقابة أطباء مصر، بمزيد من الاهتمام والقلق، تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وتندد النقابة باعتداءات إسرائيل الإجرامية، والغاشمة على الشعب الفلسطيني باستهداف سكان غزة، بالغارات التي تتوالى لليوم الخامس على التوالي، حتى ارتفع عدد القتلى لأكثر من 100، من بينهم أطفال ونساء بخلاف المصابين الذين تخطوا 830 مصابا".

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وتابعت: "تدعو النقابة، المجتمع الدولي للتصدي لهذه الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقي من أراضيه، وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية".

ورحبت النقابة بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر وأكدت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية.

كما أنها أشارت إلى فتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة "مصر العطاء" بالنقابة.

المصدر: المصري اليوم