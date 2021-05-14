إطلاق 3 صواريخ من سوريا على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية على إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر: "قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق ثلاثة صواريخ من داخل #سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط احدها داخل الاراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتم تشغيل نظام الإنذار من الهجمات الصاروخية خلال الحادث.

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ويأتي الحادث تزامنا مع شن إسرائيل منذ 8 مايو حملة قصف واسعة على قطاع غزة اسفرت عن مقتل 119 شخصا على الأقل بينهم 31 طفلا.

وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط دون وقوع إصابات، ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم.

المصدر: RT + وكالات