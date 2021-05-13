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الجيش اللبناني يعثر على 3 صواريخ في محيط مخيم الرشيدية عقب الهجوم على إسرائيل

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الجيش اللبناني يعثر على 3 صواريخ في محيط مخيم الرشيدية عقب الهجوم على إسرائيل
Reuters MOHAMED AZAKIR
عناصر في الجيش اللبناني.
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أعلن الجيش اللبناني، مساء الخميس، العثور على 3 صواريخ في منطقة مخيم الرشيدية للنازحين الفلسطينيين في أعقاب هجوم صاروخي نفذ من جنوب لبنان على إسرائيل.

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وأفاد في تغريدة عبر "تويتر": "وحدات الجيش عثرت على ثلاثة صواريخ في محيط مخيم الرشيدية في منطقة صور".

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأكدت مصادر عسكرية لبنانية إطلاق 3 صواريخ وسط أنباء قالت إن ذلك تم من بلدة القليلة أو من مخيم الرشيدية، بينما يعمل الجيش على تحديد موقع الهجوم.

المصدر: RT

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