مصادر مقربة من "حزب الله" تنفي وقوفه وراء إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

نفى مصدران مقربان من "حزب الله" اللبناني أن يكون على صلة بحادث إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين قالت إنهما مقربان من "حزب الله" أنه لا علاقة له بالهجوم الصاروخي.

بدوره، أكد مصدر عسكري لبناني للوكالة أنه جرى إطلاق 3 صواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور.

من جانبها، نقل موقع "لبنان 24" أن "4 صواريخ على الأقل تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية من منطقة المعلية قرب القليلة باتجاه شمال فلسطين مستهدفة مستوطنتي شلومي ونهاريا".

ولفتت المصادر إلى أن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ليست من منصات تابعة لـ"حزب الله".

وأكدت صحيفة "الجديد" استنادا إلى مصادر لها أن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ليست من منصات تابعة لـ"حزب الله".

كما أفادت "الجديد" بأن "الجيش اللبناني وخلافا لكل المعلومات المتداولة لم يلق القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان لكنه يتابع الوضع بدقة".

وأضافت أن الجيش اللبناني "طارد أفرادا في أحد البساتين يعتقد انهم أطلقوا الصواريخ من منطقة سهل بلدة القليلة".

وقال مصدر لبناني، في تصريح لشبكة "CNN" إن 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مضيفا أن الجيش اللبناني حاصر المنطقة بحثا عن "مشتبه به"، وأنه سيصدر بيانا في وقت لاحق.

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام لبنانية