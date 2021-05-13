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فيديو.. حالة من الهلع في مطار بن غوريون الإسرائيلي خلال قصف فلسطيني

أخبار العالم العربي

فيديو.. حالة من الهلع في مطار بن غوريون الإسرائيلي خلال قصف فلسطيني
Reuters Amir Cohen
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تداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية لقطات تظهر حالة من الهلع ساد مطار بن غوريون قرب تل أبيب، خلال تعرضه لقصف صاروخي من قطاع غزة اليوم الخميس.

ويظهر موقع الفيديو هذا ركابا وهم يغادرون على وجه الاستعجال صالة الانتظار في المطار الإسرائيلي الرئيسي بحثا عن ملجأ آمن.

وأسفر القصف الصاروخي المتواصل من غزة عن وقوع اضطرابات في عمل مطار بن غوريون في الأيام الأخيرة وأجبر السلطات الإسرائيلية إلى تحويل الرحلات المتوجهة له إلى مطار رامون. 

المصدر: RT

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