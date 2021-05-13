فيديو.. حالة من الهلع في مطار بن غوريون الإسرائيلي خلال قصف فلسطيني
Reuters Amir Cohen
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تداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية لقطات تظهر حالة من الهلع ساد مطار بن غوريون قرب تل أبيب، خلال تعرضه لقصف صاروخي من قطاع غزة اليوم الخميس.
ويظهر موقع الفيديو هذا ركابا وهم يغادرون على وجه الاستعجال صالة الانتظار في المطار الإسرائيلي الرئيسي بحثا عن ملجأ آمن.
נתב"ג אמש בעת האזעקה. pic.twitter.com/ZZJVj87R6k— בני אורן (@benioren123bni) May 13, 2021
وأسفر القصف الصاروخي المتواصل من غزة عن وقوع اضطرابات في عمل مطار بن غوريون في الأيام الأخيرة وأجبر السلطات الإسرائيلية إلى تحويل الرحلات المتوجهة له إلى مطار رامون.
المصدر: RT