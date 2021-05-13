وزير استخبارات إسرائيل: اتفقنا على رفض أي مقترحات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن حكومة بلاده قررت رفض أي اقتراحات بخصوص إمكانية وقف عمليتها العسكرية الجديدة في قطاع غزة.

وقال كوهين في حوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس: "اتفقنا أمس على الرفض التام لكل الطلبات المختلفة بشأن وقف إطلاق النار".

השר @elicoh1 אומר ל-@amirivgi: "החלטנו אתמול פה אחד לדחות על הסף את כל הפניות השונות שהתקבלו להפסקת אש. הסתיים הקטע שזו תוכנית לבקשת החמאס, והסתיימו הפגיעות בדיונות - מדברים על חיסולים ממוקדים של מפקדי חטיבות" — גלצ (@GLZRadio) May 13, 2021

وجاء هذا القرار على ما يبدو خلال اجتماع عقده أمس المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) لمناقشة التصعيد الحالي حول قطاع غزة.

ورجح الوزير أن هذه الوساطات لخفض التصعيد جاءت بمبادرة من حركة "حماس"، مشددا على أن خطط الجيش الإسرائيلي الحالية تخص اغتيال قيادات كبار في الحركة.

وتابع أن قيادات الحركة "يختبؤون في الكهوف مثل الفئران"، مضيفا: "لكننا سنصل إليهم".

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي