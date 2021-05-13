مصر تشهد حوادث مأساوية في أول أيام العيد

شهدت مصر خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الحوادث المأسوية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وفي البداية لقي أب وابنته مصرعهما خلال نشوب حريق بسيارة سوزوكى كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لسبب غير معلوم، مما أدى إلى مصرع الأب (38 عاما)، سائق السيارة، وابنته حنين (8 سنوات)، ونجاة 6 آخرين دون إصابات.

كما أصيب أمين شرطة و3 خفراء، اليوم الخميس، في حادث تصادم لسيارة شرطة «بوكس» بشجرة في منطقة العوينات التابعة للوحدة المحلية بالغرق في مركز إطسا بالفيوم.

أما في جنوب سيناء، فلقيت فتاة وسيدة مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في أول أيام عيد الفطر المبارك، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «سانت كاترين - دهب» بمحافظة جنوب سيناء.

المصدر: الوطن