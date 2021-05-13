الحوثيون يستهدفون "أرامكو" ومطار نجران.. والتحالف يعترض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ

قالت قوات التحالف العربي في اليمن إنها تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية، أطلقت من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية.

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وأضاف التحالف في بيان له اليوم الخميس، أن "المحاولات العدائية التي تمارسها المليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تنافي القيم السماوية والأعراف الدولية ولم تراع الشعائر الدينية".

وتابع: "قوات التحالف تتخذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

من جهته، قال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، يحيي سريع، إن القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير "تمكن فجر يومنا هذا الخميس من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة باثني عشر ما بين صاروخ باليستي وطائرة مسيرة، استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافا حساسةً في مدينة نجران".

وأضاف في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "تم الاستهداف بصواريخ بدر وسعير وطائرات قاصف 2K وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله".

يأتي هذا الاستهداف في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان والحصار المستمر على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 13, 2021

المصدر: عكاظ+ RT