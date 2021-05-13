 
مباشر

الحوثيون يستهدفون "أرامكو" ومطار نجران.. والتحالف يعترض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ

أخبار العالم العربي

الحوثيون يستهدفون
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdxv

قالت قوات التحالف العربي في اليمن إنها تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية، أطلقت من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد وشركة
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد وشركة "أرامكو" بطائرات مسيرة

وأضاف التحالف في بيان له اليوم الخميس، أن "المحاولات العدائية التي تمارسها المليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تنافي القيم السماوية والأعراف الدولية ولم تراع الشعائر الدينية".

وتابع: "قوات التحالف تتخذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

من جهته، قال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، يحيي سريع، إن القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير "تمكن فجر يومنا هذا الخميس من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة باثني عشر ما بين صاروخ باليستي وطائرة مسيرة، استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافا حساسةً في مدينة نجران".

وأضاف في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "تم الاستهداف بصواريخ بدر وسعير وطائرات قاصف 2K وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله".

المصدر: عكاظ+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا