100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى (صور+ فيديو)
أدى 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر، اليوم الخميس، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.
وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة العيد لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:15 حسب التوقيت الصيفي في فلسطين.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان لها أنه نظرا للأوضاع الأمنية التي يشهدها قطاع غزة، وكذلك الحالة الوبائية، فإن إقامة صلاة العيد ستكون في المساجد فقط، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية اللازمة.
كما منعت منعا باتا إقامة صلاة العيد في الساحات المركزية أو في العراء.
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تكبيرات #عيد_الفطر من ساحات #المسجد_الأقصى المبارك pic.twitter.com/JpRgfiSsQD— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2021
صور: صلاة #عيد_الفطر في #المسجد_الأقصى المبارك pic.twitter.com/ZjSkajtEmb— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2021
#صور فرحة الأطفال بعيد الفطر السعيد من ساحات المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/JTOfp7vJdk— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 13, 2021
آلاف الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد بساحات #المسجد_الأقصى المبارك pic.twitter.com/i9INUvTwlI— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 13, 2021
المصدر: RT