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ليبيا.. إطلاق سراح 78 سجينا من "الجيش الوطني الليبي" من سجن الجديدة

أخبار العالم العربي

ليبيا.. إطلاق سراح 78 سجينا من
AFP Mahmud TURKIA
إطلا ق سراح السجناء من سجن الجديدة
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بإطلاق سراح 78 سجينا من سجن الجديدة بالعاصمة الليبية طرابلس، قاتلوا في صفوف "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفرج عن هؤلاء في ختام حفل عشية عيد الفطر الذي أقيم في السجن تحت عنوان "المصالحة"، بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وبعد ذلك تمكن المفرج عنهم من لقاء عائلاتهم التي كانت في انتظارهم.

المصدر: "أ ف ب"

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