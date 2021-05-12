مركز الفلك الدولي يصور هلال عيد الفطر من أعلى قمة في الإمارات

نشر مركز الفلك الدولي، تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" يكشف فيها تصويره لهلال شهر شوال (عيد الفطر) اليوم الأربعاء، من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

إقرأ المزيد

وتضمنت التغريدة: مركز الفلك الدولي يصور هلال شهر شوال (عيد الفطر) قبل قليل من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة. الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 03:45 عصرا بتوقيت الإمارات، بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة.

عاجل: مركز الفلك الدولي يصور هلال شهر شوال (عيد الفطر) قبل قليل من أعلى قمة في دولة الإمارات من جبل جيس في إمارة رأس الخيمة. الأربعاء 12 مايو 2021م الساعة 03:45 عصرا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. تصوير المهندس إبراهيم غنيمات. pic.twitter.com/y5dXHXpsSo — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 12, 2021

وفي السعودية نشر موقع "أخبار السعودية" على "تويتر" تغريدة كتب فيها نقلا عن علوم الفلك في جامعة الملك عبدالعزيز: القمر وعطارد يظهران مقترنان أول أيام عيد الفطر فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة ويمكن مشاهدته بالعين المجردة.

علوم الفلك في جامعة الملك عبدالعزيز:



القمر وعطارد يظهران مقترنان أول أيام عيد الفطر فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة ويمكن مشاهدته بالعين المجردة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 12, 2021

المصدر: RT