بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف منزل قيادي في حماس و"برج السوسي" وملعب "مازن فقها"

أفاد مراسلو RT اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي شن عددا من الغارات الجديدة على قطاع غزة، في إطار عمليته العسكرية "حارس الأسوار" التي دخلت يومها الثالث.

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وأفادت مراسلتنا في القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منزل القيادي في حركة "حماس"صلاح دهمان، ويظهر الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي لحظة وقوع الغارة الجوية على المنزل.

بدوره، أفاد مراسلنا في غزة، بأن غارات إسرائيلية استهدفت "برج السوسي" في شارع الصناعة، وأظهر الفيديو المرفق حجم الأضرار الناتجة عن الغارة.

كما أفاد مراسلنا في غزة بأن الغارات الأخيرة على القطاع استهدفت ملعب "مازن فقها" قرب حديقة برشلونة في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس/ سائد السويركي- غزة