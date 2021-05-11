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الصحة الفلسطينية في غزة: إسرائيل تتعمد استهداف المراكز الصحية في القطاع

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الصحة الفلسطينية في غزة: إسرائيل تتعمد استهداف المراكز الصحية في القطاع
القصف على قطاع غزة - أرشيف
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن القوات العسكرية الإسرائيلية تتعمد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "استمرار تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف محيط المرافق الصحية بشكل مركز، أدى إلى إحداث أضرار بالغة بمركز (هالة الشوا) الصحي في شمال قطاع غزة".

وأضافت: "أدى الاستهداف إلى خروج المركز تماما من الخدمة وحرمان آلاف المرضى والمواطنين من خدماته الصحية ومن بينها خدمات صحة الأم والطفل وتطعيمات الأطفال".

وتابع: "استهداف الاحتلال للمؤسسات والمرافق الصحية جريمة مركبة وتحد للمواثيق الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهداف المؤسسات الصحية وتوفير الحماية لها".

المصدر: RT

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