سوريا تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف السورية أن يوم بعد غد الخميس، هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلن المجلس العلمي الفقهي في الوزارة أن يوم غد الأربعاء متمم لشهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر هو يوم الخميس الـ13 من مايو.

#الخميس_أول_أيام_عيد_الفطر_المبارك كل عام وأنتم بخير تم النشر بواسطة ‏وزارة الأوقاف السورية‏ في الثلاثاء، ١١ مايو ٢٠٢١

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعطيل الجهات العامة بدءا من يوم الخميس الـ13 من مايو، وحتى الأحد الـ16 منه لمناسبة العيد.

المصدر: RT